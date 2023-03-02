Брянский самбист Артем Осипенко в 11-й раз стал чемпионом России

Фото: Дворец единоборств имени Артема Осипенко.

Брянский спортсмен Артем Осипенко в одиннадцатый раз завоевал титул чемпиона России по самбо. Соревнования проходят с 28 февраля по 3 марта в Перми, сообщают в департаменте физкультуры и спорта Брянской области.

Наш земляк выступал в категории свыше 98 килограммов. Артем Осипенко одержал победу в пяти схватках. Решающие встречи прошли 1 марта.

Юбилейные соревнования в год празднования 85-летия самбо собрали больше 650 спортсменов из 71 региона России.