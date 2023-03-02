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НовостиПроисшествия2 марта 2023 13:44

В Почепском районе водитель фуры выехал в кювет и врезался в дерево

Автомобилиста госпитализировали с множественными травмами
Марина АНТОНОВА

В Почепском районе водитель фуры "Мерседес" съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчину госпитализировали с множественными травмами.

ДТП произошло около половины двенадцатого утра в среду, 1 марта, на 5-м километре дороги Брянск-Новозыбков-Баклань, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 44-летний водитель ехал в сторону села Баклань, не справился с управлением. Грузовик съехал в левый кювет и врезался в дерево.

- В целях установления у водителя состояния опьянения произведен отбор биологических объектов при госпитализации, - говорят в Госавтоинспекции.