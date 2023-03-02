Главврача брянской больницы осудили на три года условно за смерть шестерых пациентов

Главного врача Брянской межрайонной больницы Николая Ромащенко в поселке Глинищево осудили на три года условно за смерть шестерых пациентов. Приговор вынесли 1 марта в Брянском районном суде.

В суде установили, что главный врач принял на работу сотрудника, не прошедшего обязательного обучения и инструктажа для работы с кислородными баллонами. 27 ноября 2020 года около 11.30 работник допустил резкое повышение давления в системе кислородоснабжения. Из-за этого вышли из строя апаараты ИВЛ. На них находилось шесть пациентов, они скончались.

Следствие посчитало, что с нарушением было проведено вскрытие тел. Пришлось проводить эксгумацию, сообщает ГТРК "Брянск". После повторной экспертизы установили, что пациенты погибли от механического удушения.

Следователи доказали, что в больнице пытались задним числом оформить фиктивные документы о допуске персонала к работе с кислородом. В больнице оправдывались, что трудно было в разгар коронавируса найти профессионалов для работы в "красной зоне", а пациенты были практически безнадежны.

Николай Ромащенко своей вины не признал и будет подавать апелляцию.

Суд удовлетворил два гражданских иска: 144 тысячи рублей на раходы по погребению и один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.