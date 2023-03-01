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НовостиПроисшествия1 марта 2023 13:58

Пострадавшие в ДТП на брянской трассе водители находятся в тяжелом состоянии

Появились подробности утренней аварии
Марина АНТОНОВА

Появились подробности смертельной аварии, которая случилась на дороге между Фокино и Любохной. Столкнулись две легковушки - "Мазда" и "Хендай Туксон".

По предвариетльнйо информации, 31-летняя женщина за рулем "Мазды" двигалась в сторону Брянска. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с "Хендай". За рулем второй машины был 43-летний мужчина.

36-летняя пассажирка "Мазды" погибла на месте аварии. Двух водителей в тяжелом состоянии доставили в больницу.

- Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - По факту происшествия проводится проверка.