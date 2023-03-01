Пострадавшие в ДТП на брянской трассе водители находятся в тяжелом состоянии

Появились подробности смертельной аварии, которая случилась на дороге между Фокино и Любохной. Столкнулись две легковушки - "Мазда" и "Хендай Туксон".

По предвариетльнйо информации, 31-летняя женщина за рулем "Мазды" двигалась в сторону Брянска. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с "Хендай". За рулем второй машины был 43-летний мужчина.

36-летняя пассажирка "Мазды" погибла на месте аварии. Двух водителей в тяжелом состоянии доставили в больницу.

- Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - По факту происшествия проводится проверка.