В Брянске предложили огранизовать парковку на месте снесенных домов на проспекте Станке Димитрова

Фото: Александр Тучков.

В Брянске предложили организовать парковку на месте снесенных домов №30, 32 и 34 на проспекте Станке Димитрова. Ей могли бы пользоваться сотрудники завода "Кремний". По словам местного жителя Александра Тучкова, в рабочие дни все проезды и стоянки вокруг заняты машинами.

- Оказавшись в районе магазина "Заря" в 16 часов, я стал свидетелем окончания рабочего дня на заводе, - пишет Александр Тучков. - Работники завода дружно вышли с предприятия, сели в автомобили и стали разогревать двигатели. Дым и выхлопные газы заполнили всю окрестность. Полюбоваться этим зрелищем хотелось бы пригласить экологов, Роспотребнадзор и чиновников горадминистрации.

В советские времена для доступности общественного транспорта для сотрудников завода и построили подземный переход на Полтиннике.

- Подземный переход без выхода к "Заре" популярностью не пользовался и сейчас находится в запущенном состоянии, - пишет Александр Тучков.

Горадминистрация сообщила, что при капитальном ремонте проспекта Станке Димитрова в районе снесенного дома №30 появится остановка общественного транспорта. Возможно, в мэрии вновь решили позаботиться о сотрудниках предприятия. Но и парковка им не помешает.

- Построить на данном земельном участке что-либо серьезное вряд ли удастся из-за ограниченности территории и экологически опасных производств на соседних предприятиях, - отмечает Тучков.

Как парковку автомобилисты давно используют участок от снесенного дома на улице Советской напротив детской поликлиники. Горожане также предлагали администрации обустроить здесь стоянку для машин, так как земли здесь мало для нового строительства. Но в мэрии ничего не имеют против стоянки, только вот асфальтировать ее не хотят.