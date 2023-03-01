В Брянске убрали выделенные полосы для общественного транспорта на проспекте Героев. Так на днях переименовали дорогу-защитную дамбу между Фокинским и Володарским районами.

Новая схема движения по ней действует с 28 февраля. Крайняя правая полоса с обеих сторон доступна для движения автомобилей. Штрафовать за проезд по ней не будут. Правда, и проехать по ней не получится: 1 марта она не расчищена от снега.

- Такая мера вводится на период, пока нет постоянного движения общественного транспорта по специальной выделенной полосе, - говорят с пресс-службе Брянской городской администрации.

С инициативой сделать дорогу шестиполосной, а не четырехполосной, выступил губернатор. Для этого необходимо было совсем немного увеличить финансирование. Зато в Брянске появилась первая полоса для общественного транспорта, что, вероятно, поспособствовало войти в программу по обновлению электрического транспорта.

По внезапно появившейся выделенной полосе для общественного транспорта обещали пустить межрайонные автобусы, которые отправляются от вокзала Брянск-Орловский и следуют на выезд из города со стороны Мясокомбината. Автобусы пустили, но ходят они все равно через автовокзал. А дорога-дамба пустует. Шесть полос для нее пока многовато.