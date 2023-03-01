В Брянске 55-летнего водителя осудили за смертельное ДТП. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что вечером 26 октября прошлого года водитель «Тойота Камри» ехал в Брянске по улице Бежицкой в направлении улицы Объездной. Он сбил 49-летнюю женщину. Местная жительница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара женщину отбросило на полосу встречного движения, Гед на нее наехал автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял 38-летний водитель. Потерпевшая скончалась на месте.

- Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу.