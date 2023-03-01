В Брянске прокуратура потребовала закрыть частный пансионат для престарелых

В Брянске по требованию прокуратуры закрыли частный пансионат для престарелых. В его деятельности нашли больше 60 нарушений, в том числе требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это создавало угрозу жизни и здоровью постояльцев.

- Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности организации до устранения нарушени, - говорят в пресс-службе ведомства. - В рамках иска заявлено ходатайство о применении обеспечительной меры в виде запрета деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам на период судебного разбирательства, которое судом рассмотрено и удовлетворено.

19 постояльцев пансионата распределили по государственным учрежедниям социального обслуживания или по родственникам. Директора привлекут к администратиной ответственности.