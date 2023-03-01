В Брянской области будут судить водителя микроавтобуса, который устроил смертельную аварию

В Брянской области будут судить 24-летнего водителя микроавтобуса, который устроил смертельную аварию в Стародубском районе. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, утром 28 декабря прошлого года водитель "Форд Транзит" переводил пассажиров вне населенного пункта. Он не учел дорожные и погодных условий и не справился с управлением. Автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено Флюенс".

- В ДТП несовершеннолетняя пассажирка микроавтобуса получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в автомобиле «скорой медицинской помощи», - говорят следователи. - Другие пассажиры микроавтобуса, а также водитель и пассажиры легкового автомобиля получили различные травмы, им оказана необходимая помощь в лечебном учреждении.

Водитель признал свою вину и раскаялся. Во время следствия он находился под домашним арестом. Молодому человеку грозит до пяти лет колонии.