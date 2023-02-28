Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской обалсти.

В брянских Клинцах наркосбытчика на восемь лет отправили в колонию. Злоумышленника поймали с поличным сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УМВД. Задержанный гражданин России был участником межрегиональной преступной группы, которая была причастна к организации сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что задержанный бесконтаткым способом получил от посредника партию наркотика, который он должен был сбыть с помощью «закладок» в Клинцах. Во время задержания и проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий у подозреваемого нашли и изъяли больше 143 грамм наркотика, содержащего метадон.

- В феврале 2-23 года задержанного признал виновным Клинцовский городской суд, - говорят в УФСБ. – Его приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.