В брянском Новозыбкове мужчина в пьяной ссоре зарезал знакомого. 54-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В судебном заседании установили и доказали, что днем 14 октября прошлого года пьяный мужчина был в квартире дома №5 по улице Ленина в Новозыбкове. Между ним и его знакомым вспыхнула ссора. В гневе мужчина схватил нож и не меньше трех раз ударил им знакомого в грудь, лицо и левую кисть.

Потерпевший умер на месте происшествия. Подсудимый полностью признал свою вину.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы,– говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.