Бывшего брянского депутата Юрия Петрухина арестовали на два месяца

Брянского предпринимателя и бывшего депутата Брянской областной Думы Юрия Петрухина арестовали на два месяца. Меру пресечения избрал Советский районный суд, сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Юрия Петрухина подозревают в организации деятельности, связанной с производством и сбытом поддельных сигарет и курительных смесей. Общая стоимость продукции составила больше 20 миллионов рублей.

Напомним, Юрий Петрухин уже был фигурантом уголовного дела. В 2013 году по его вине в ДТП погибла семья. В суде установили, что он пьяным сел за руль. Ему назначили 3,5 года колонии-поселения.