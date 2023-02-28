Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Новозыбковском районе полицейские поймали 18-летнего курьера телефонных мошенников. С заявлением в полицию обратилась 83-летняя жительница Новозыбкова. Пожилую женщину встревожил звонок стационарного телефона с сообщением о том, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Звонивший мужчина сообщил о задержании дочери. Также он сказал, что все можно решить с помощью денег. Женщина передала приехавшему курьеру 300 тысяч рублей. При таких же обстоятельствах еще две пожилые жительницы райцентра лишились 500 тысяч и 150 тысяч рублей. Пообщавшись с родственниками, женщины поняли, что их обманули.

- На фигуранта завели уголовное дело по статье «Мошенничество», - говорят в полиции.