В Брянской области 1 марта проверят систему оповещения. Проверка пройдет с 10:35 до 10:53. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Брянской области.

Без включения элетросирен проверят работу автоматизированной системы централизованного оповещения области и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области.

Сообщение оперативного дежурного будут транслировать на телеканалах «Первый», «РОССИЯ-1», «ТВ Центр», «НТВ», «Россия культура», «Матч ТВ», «Карусель», «5 канал», «ОТР», «Россия 24» и FM-приёмники на волнах «Радио России», радио «Маяк» и прослушать сообщение оперативного дежурного. Жителям региона нужно будет включить телевизоры в указанное время.