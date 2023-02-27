В Брянске ушел из жизни ветеран органов госбезопасности Валерий Парфенов

В Брянске 26 февраля ушел из жизни ветеран органов государственной безопасности, полковник в отставке, генерал-майор налоговой полиции в отставке Валерий Парфенов. Простятся с Валерием Кондратьевичем 28 февраля на Центральном кладбище Советского района. Начало похорон в 11.00.

Валерий Парфенов родился 31 января 1942 года в селе Вендрей в Мордовской АССР. В 1964 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности инженер-механик. С 1971 по 1993 год проходил службу в органах КГБ СССР - МБ РФ на различных должностях.

После выхода на пенсию возглавил Управление Федеральной службы налоговой полиции по Брянской области. В 1994 году Валерию Кондратьевичу было присвоено специальное звание генерал-майор налоговой полиции.

- Коллектив ветеранов и сотрудников УФСБ России по Брянской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Кондратьевича, - пишут коллеги в некрологе.