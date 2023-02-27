Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 февраля 2023 14:07

Сотрудник Трубчевского психоинтерната похитил у 20-летнего инвалида 870 тысяч рублей

Банковский счет открыли работники
Марина АНТОНОВА

Сотрудника Трубчевского психоневрологического интерната в деревне Кветунь подозревают в хищении денег у 20-летнего инвалида первой группы. Банковский счет открыли должностные лица учреждения. По версии следствия, в мае-июне 2022 года с него сняли 870 тысяч рублей.

Преступление выявила прокуратура во время проверки. По ее результатам завели уголовное дело по статье "Присвоение вверенного имущества в крупном размере". Это уже не первое подобное уголвоное дело в интернате, сообщают в пресс-службе ведомства.