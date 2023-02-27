В Брянской области задержали скрывавшегося 15 лет преступника

В Брянской области задержали преступника, который скрывался от следствия 15 лет. 43-летнего мужчину в феврале депортировали из Молдавии в Российскую Федерацию.

По версии следствия, в августе 2006 года в послеке Локоть Брасовского района возле закусочной пьяный мужчина ударил знакомого. Потерпевший упал, ударился головой о стену здания. Через несколько дней он скончался в больнице.

После происшествия злоумышленник уехал из Брянской области, а потом из России. Он был объявлен в международный розыск.

- С учетом собранных следователем доказательств задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».