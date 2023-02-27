Брянск занял 55-е место среди культурных городов

В Брянске занял 55-е место в рейтинге самых культурных российских городов. Всего в списке - 78 городов с населением больше 250 тысяч человек. Исследование провели в Высшей школе экономики.

- Культурный потенциал городов оценивался не столько с точки зрения материальной инфраструктуры, сколько в перспективе навыков, установок и предрасположенностей населения городов, - говорят специалисты.

Эксперты оценли, сколько грантов в области культуры выиграли города, сколько объектов культурного наследия, музей и галерей, библиотек, театров и кинотеатров, книжных магазинов есть в них и сколько культурных мероприятий проводят в городе. Сюда входят фестивали, курсы иностранных языков, студии дизайна и другие нематериальные проявления, которые делают город культурным. Учитывали и долю людей с высшим образованием.

Соседями Брянска по рейтингу стали Тверь, которая заняла 54 место, и Саратов на 56-й строчке. Среди соседей по территории, Брянск занял самое низкое место. Курск находится на 41-м, Смоленск, Орел и Калуга заняли 18-е, 17-е и 11-е соответственно.