В Дятьковском районе под колесами иномарки погиб 57-летний пешеход. ДТП случилось в начале двенадцатого вечера в субботу, 25 февраля, на 47-м километре дороги Брянск-Дятьково, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

41-летний водитель автомобиля "Хендай Санта Фе" ехал со стороны Брянска в сторону Людиново. Он сбил мужчину, который находился на проезжей части. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

- Установлено, что в момент ДТП пешеход находился в темной одежде, без световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции.