Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянской области автоинспекторы поздравляли водителей с 23 февраля. В регионе провели ряд мероприятий, в рамках которых госавтоинспекторы не только поздравили мужчин-водителей с праздником, но и призывали не садиться за руль в нетрезвом виде и сообщать о фактах пьяной езды. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Так, в Стародубском районе Госавтоинспекция вместе с кадетами ГБУ «Стародубский казачий кадетский корпус им. Героя Советского союза А. И. Тарасенко» провели пропагандистскую акцию «Хороший водитель - лучший защитник!».

А в Почепском районе водителей поздравили совместно с учащимися Житнинской школы. Ребята и автоинспекторы пожелали им безопасных дорог и напомнили о соблюдении ПДД. А еще подарили водителям письма о соблюдении ПДД, которые сами сделали своими руками.

В Новозыбковском районе провели информационно-профилактические беседы с водителями о строгом соблюдении ПДД, о недопущении пьяной езды. Автоинспекторы пожелали водителям крепкого здоровья, тепла и уюта в доме и безопасных выходных.

Подобные мероприятия прошли по всей Брянской области.