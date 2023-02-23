Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Бежицком районе Брянска в 2023 году отремонтируют 11 дорожных участков. Ремонт проведут в рамках проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Ремонтные работы пройдут:

- по улице Молодой Гвардии (от улицы Ново-Советской до улицы Дружбы) - 1,295 км

- по улице Ново-Советской (от улицы Почтовой до улицы Дальней) - 1,040 км

- по улице Почтовой - 2,950 км

- по улице Куйбышева (от улице 3-го Интернационала до улицы Ульянова) - 0,750 км

- по улице М. Гвардии (от улицы 22-го Съезда КПСС до улицы Ульянова ) - 0,125 км

- по проезду Антоновскому (от улицы Литейной до улицы Антоновка) - 1,1 км

- по улице Антоновка (от проезда Антоновского до дома № 57А) - 1,387 км

- по улице Дятьковской (от улицы Клинцовской до улицы Угольной) - 2,270 км

- по переулку Почтовому (от улицы Литейной до улицы Клинцовской) - 0,320 км

- по улице Отрадной (от дома № 23 по улице Отрадной до улицы Карьерной) - 0,350 км

- по улице Народной (от улицы Добролюбова до улицы Фадеева) - 0,275 км.