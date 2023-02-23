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НовостиОбщество23 февраля 2023 14:39

Брянские росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Правоохранители навестили 97-летнего Ивана Шклярова
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества навестили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Шклярова. Правоохранители поздравили 97-летнего мужчину с праздником. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Иван Антонович родился 4 сентября 1925 года. Он участвовал в освобождении Белорусской ССР. Получил тяжелое ранение. После войны трудился в колхозе. Награжден орденом Отечественной войны I степени.

Ивану Антоновичу пожелали крепкого здоровья, долголетия и передали подарки. А также вместе с родственниками и близкими ветерана правоохранители обсудили состояние его здоровья и возможность оказания помощи и поддержки.