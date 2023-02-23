Брянская областная филармония приглашает на авторскую концертную программу Максима Дегтерёва « Я подарю тебе Париж»

Гармония, нежность, красота и грация – во всём этом скрыта вечная тайна женщины.

Искрящиеся счастьем глаза, трепет чувств, любовь и страсть её – истинный подарок, позволяющий совершать великие поступки.

5 марта в 17:00 концертный зал Брянской областной филармонии авторская концертная программа Максима Дегтерёва « Я подарю тебе Париж».

Для Вас: - любимые мелодии из репертуара Поля Мориа, в исполнении Брянского городского оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Максима Дегтерёва; - необычное звучание, позволяющее получить массу эмоций и открыть сердце самому прекрасному чувству.

«…Любовь у нас не то, что у других, И мой рассказ взят не из книг. История любви - в ней за строкой строка, Пусть сберегут и сохранят в веках Тепло твоей руки в моих руках. Началась давно моя история, но знаю я одно: Пусть дни уходят безвозвратно - всё равно Я каждый день и час, что жить мне суждено Люблю тебя...»

Возрастная категория: 6+

Онлайн-билеты можно приобрести на сайте: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s539

Справки по телефону: +7 (4832) 74-57-04, а также на официальном сайте https://filarmonia32.ru/

Реклама.