Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Президент России Владимир Путин поздравил брянцев с Днем защитника Отечества. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В поздравлении президента говорится:

«Это поистине всенародный праздник торжественно отмечается по всей стране и обращает нас к бессмертным подвигам многих поколений наших предков, которые в тяжёлый час испытаний поднимались на защиту родной земли.

Сегодня мы по праву гордимся наследниками этих легендарных ратных традиций, их героизмом и мужеством, твёрдой приверженностью идеалам патриотизма, честного служения Отечеству.

Желаю Вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.

В.Путин».