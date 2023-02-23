Председатель Совета директоров АО "Пролетарий" Ю.И. Бондарев поздравляет с Днем Защитников Отечества!

Фото: АО "Пролетарий".

Уважаемые жители Брянской области! Примите сердечные поздравления с Днем защитников Отечества!

Для многих поколений этот праздник олицетворяет силу и мощь России.Во все времена неизменными остаются ценности, которыми всегда была сильна русская земля:честь, верность присяге, беззаветная преданность служению Отчизне,любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и защищать ее. 23 февраля мы чтим воинов и защитников нашей Родины, чествуем тех, кто стоит на страже мира и покоя в нынешнее непростое время. На ваших плечах – ответственность за мир, за спокойствие и благополучие каждого из нас. Каждый гражданин, независимо от того, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего защитник своей Родины, своих близких.

Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и стабильность. Наша общая задача сегодня – сохранить многовековые традиции, приумножить силу и могущество страны.

От всей души желаю мира и добра, крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

Председатель Совета директоров АО "Пролетарий" Юрий Иванович Бондарев.