Председатель Совета Регионального отделения Социалистической Политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Брянской области А.Н. Тимошков поздравляет с ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!

Фото: пресс-служба Регионального отделения Социалистической Политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» .

Уважаемые брянцы!

23 февраля 2023 года - это не та же самая дата, что мы отмечали ровно год назад. Сегодня она наполнена особым смыслом. Поздравляя наших Защитников Отечества, мы представляем конкретных бойцов на передовой. Тех, кто охраняют наше с вами мирное небо и право на жизнь от нацистских интересов. Смелых, мужественных, надежных, справедливых, настоящих патриотов. Сегодня, в первую очередь, их праздник.

Но и в тылу трудятся - настоящие мужчины. Они куют победу, трудясь на оборонных комплексах, поднимая экономику, гарантируя своевременную доставку важных грузов, отстаивая новые территории. Каждому нашлось дело на благо нашей страны. День Защитника Отечества - это поистине народный праздник. Его популярность говорит об огромной любви к Родине и готовности встать на защиту ее интересов.

Дорогие мужчины, я поздравляю всех, кто предан России, кто стоит на страже ее безопасности и суверенитета. Слова особой признательности хочется сказать нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам за отвагу и доблесть! Ваш подвиг вдохновляет на героические поступки и в современное время. Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и большой Победы!

Председатель Совета Регионального отделения Социалистической Политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Брянской области Алексей Николаевич Тимошков.