В Брянске прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском ДК БМЗ прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!». Торжественное мероприятие состоялось 22 февраля. Концерт приурочили к дню защитника Отечества. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Всех присутвовавших в зале поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Этот праздник посвящен всем, кто служил и служит во имя Отечества, - сказал глава региона. - Мы помним всех, кто своими ратными подвигами прославлял российское государство. Русский воин всегда защищал свою Родину и родную землю, история нашей страны полна примерами героизма и отваги.

Также брянский губернатор поблагодарил наших военнослужащих, волонтеров и жителей региона за поддержку армии.

На митинге-концерте выступил Брянский губернаторский симфонический оркестр Брянской областной филармонии под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Эдуарда Амбарцумяна и Брянский городской академический хор, Брянского городского концертного объединения под руководством художественного руководителя и главного дирижера Марио Бустилло, хормейстера и дирижера Екатерины Помогаевой.

Свои номера показали лучшие коллективы Брянской области. В их числе - Брянский городской академический хор и детский академический хор с композицией «Служить России», сводный ансамбль силовых структур «Пересвет». С песней «Давай, Донбасс, огня!» Александра Дадали выступил ансамбль народной музыки «Ватага». Брянский городской камерный оркестр исполнил композицию «Я русский». «Балладу о маленьком человеке» (Р.Рождественский) исполнил Егор Ведерников, воспитанник образцового детского коллектива «Центр театральной педагогики» театра «Взрослые и дети» Брянского областного Губернаторского Дворца детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина.

Тепло встретили зрители выступление зрители образцовогой ритм-балета «АРС-Нова» из Брянки Луганской Народной Республики.

Завершающим аккордом концерта стало исполнение сводным хором артистов Брянска песни «Встанем» автора Ярослава Дронова (Шаман). После ее звучания участники митинга-концерта почтили минутой молчания память защитников Отечества, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины.

На концерте также прозвучало немало других любимых и популярных мелодий и песен.