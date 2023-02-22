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НовостиОбщество22 февраля 2023 13:25

В Брянске дорогу-защитную дамбу назвали "Проспект Героев"

Решение приянли на заседании горсовета 22 февраля
Марина АНТОНОВА

В Брянске новую дорогу-защитную дамбу назвали "Проспект Героев". Решение единогласно приняли на заседании горсовета, которое прошло 22 февраля.

- Неравнодушные жители города обратились с инициативой присвоить наименование «проспект Героев» дороге – защитной дамбе Брянск 1- Брянск-2, - отметила глава города Марина Дбар. - В этом названии заложен глубокий смысл - дань уважения и признательности героям всех времен.

Дорогу открыли к выборам - 14 сентября 2021 года. Ее протяженность - 5,4 километра.

Сейчас строят Славянский мост, который заменит понтонный. Тогда ответвление с проспекта Героев соединится с улицей Горького.