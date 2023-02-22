В Брянске дорогу-защитную дамбу назвали "Проспект Героев"

В Брянске новую дорогу-защитную дамбу назвали "Проспект Героев". Решение единогласно приняли на заседании горсовета, которое прошло 22 февраля.

- Неравнодушные жители города обратились с инициативой присвоить наименование «проспект Героев» дороге – защитной дамбе Брянск 1- Брянск-2, - отметила глава города Марина Дбар. - В этом названии заложен глубокий смысл - дань уважения и признательности героям всех времен.

Дорогу открыли к выборам - 14 сентября 2021 года. Ее протяженность - 5,4 километра.

Сейчас строят Славянский мост, который заменит понтонный. Тогда ответвление с проспекта Героев соединится с улицей Горького.