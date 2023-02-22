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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 12:51

В Брянске осудили двух двоюродных братьев за намерение воевать на стороне Украины

Им назначили по пять лет колонии строгого режима
Марина АНТОНОВА
Фото: УФСБ России по Брянской области.

Фото: УФСБ России по Брянской области.

В Брянске осудили двух двоюродных братьев за намерение воевать на стороне Украины. Им назначили по пять лет колонии строгого режима и ограничение свободы на один год. Приговор вынесли в Брянском областном суде.

- Установлено, что двоюродные братья предприняли попытку выезда на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против Вооруженных Сил Российской Федерации, - говортя в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - Однако преступление до конца не доведено по независящим обстоятельствам, так как они были задержаны оперативной группой УФСБ России и сотрудниками МО МВД.

Фото: УСФБ России по Брянской области.

Фото: УСФБ России по Брянской области.