Фото: УФСБ России по Брянской области.

В Брянске осудили двух двоюродных братьев за намерение воевать на стороне Украины. Им назначили по пять лет колонии строгого режима и ограничение свободы на один год. Приговор вынесли в Брянском областном суде.

- Установлено, что двоюродные братья предприняли попытку выезда на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против Вооруженных Сил Российской Федерации, - говортя в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - Однако преступление до конца не доведено по независящим обстоятельствам, так как они были задержаны оперативной группой УФСБ России и сотрудниками МО МВД.