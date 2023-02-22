Брянская прокуратура потребовала отремонтировать аварийный мост в Клинцовском районе. Он находится на автомобильной дороге Клинцы-Ущерпье-Красная Гора. На плохое состояние сооружения пожаловались местные дители в соцсетях. Прокуратура подтвердила, что мост не соответствует требованиям технических регламентов и ГОСТ.

-Зафиксированы частичные разрушения тротуарных блоков, деформационных швов, а также балок, опор и насадок, разрушения мостового полотна, частично отсутствуют воронки и водоотводные трубки, на колесоотбойном брусе имеются сколы бетона, трещины, перильные ограждения частично не закреплены и имеют повреждения, на лестничных сходах мостовых сооружений отсутствуют перила, - говорят в пресс-службе областнйо прокуратуры.

В суд подали исковое заявление. В нем потребовали от управления автомобильных дорог региона провести обследование и отремонтировать мост.