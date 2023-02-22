В Трубчевске водителя автобуса оштрафовали за то, что высадил подростка без билета

В Трубчевске оштрафовали водителя автобуса, который высадил подростка, не оплатившего проезд. О случае написали в социальных сетях. Прокуратура провела проверку.

16 декабря прошлого года около половины седьмого вечера 15-летняя девочка в селе Юрово села в автобус, следующий по маршруту Плюсково-Трубчевск. Терминала для безналичной оплаты в нем не оказалось, а деньги были только на банковской карте. По указанию водителя школьница вышла из автобуса.

- По постановлению прокурора водитель автобуса привлечен к административной ответственности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Ему назначено наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Руководителю автотранспортного прежприятия внесли представление, которое сейчас рассматривают.