Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 февраля 2023 11:53

В Брянске юному водителю грозит до семи лет за смерть двух девушек в ДТП

Уголовное дело передали на рассмотрение в Фокинский районный суд
Марина АНТОНОВА

В Брянске 20-летнего водителя будут судить за смерть двух девушек в ДТП. Автоавария случилась 11 октября на проспекте Московском. Молодой человек за рулем "Рено Дастер" превысил в два раза установленную скорость и врезался в "Ауди 80". Водитель и пассажир второй иномарки, две девушки, погибли. Еще один пассажир из "Рено" получил травмы.

- Уголовное дело будет рассмотрено Фокинским районным судом, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Обвиняемому грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.