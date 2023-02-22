В Брянске юному водителю грозит до семи лет за смерть двух девушек в ДТП

В Брянске 20-летнего водителя будут судить за смерть двух девушек в ДТП. Автоавария случилась 11 октября на проспекте Московском. Молодой человек за рулем "Рено Дастер" превысил в два раза установленную скорость и врезался в "Ауди 80". Водитель и пассажир второй иномарки, две девушки, погибли. Еще один пассажир из "Рено" получил травмы.

- Уголовное дело будет рассмотрено Фокинским районным судом, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Обвиняемому грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.