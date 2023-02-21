В Брянске полицейские вернули родственникам ветерана орден через 30 лет после кражи

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске полицейские вернули орден Отечественной войны II степени родственникам ветерана через 30 лет после кражи. Обладательница награды, к сожалению, до этого момента не дожила.

Сотрудники уголовного розыска проводили обыск в квартире 47-летнего жителя Брянска, которого подозревали в незаконном обороте оружия и боеприпасов. У него нашли три награды: орден Красной звезды и ордена Отечественной войны I и II степени. Мужчина рассказал, что награды к нему попали несколько лет назад. Заказчик просил переплавить их для изготовления серебряных украшений.

- Проведенные экспертизы подтвердили подлинность наград, а запросы в архивы Минобороны Российской Федерации позволили установить личности двух из трех орденоносцев, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Так, полицейские узнали, что орденом Отечественной войны II степени в 1985 году была награждена уроженка Брянска Иноземцева Клавдия Семеновна, к сожалению, не дожившая до момента его возращения после кражи, совершенной почти 30 лет назад.

В преддверии Дня защитника Отечества полицейские вернули награду сыну и внучке Клавдии Семеновны.