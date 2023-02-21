В Брянске двух жителей Ставрополья отправили в колонию за попытку продать наркотики

В Брянске двух жителей Ставропольского края, которым 28 и 29 лет, осудили за попытку сбыть наркотики. Им назначили девять лет колонии строгого режима. Подсудимые признали свою вину, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что двое обвиняемых договорились о совместном сбыте запрещенных веществ с третьим человеком, который их поставил. Наркотик расфасовали на мелкие партии в арендованной для этого квартире. Его планировать продать в Брянске.

Но довести дело до конца злоумышленникам не дали сотрудники УФСБ. 2 августа прошлого года их задержали, 200 грамм наркотика изъяли.

- Приговор не вступил в законную силу, - говорят в прокуратуре.