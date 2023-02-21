Брянский губернатор Александр Богомаз прокомментировал послание президента России Федеральному Собранию. Торжественная церемония оглашения послания состоялась 21 февраля. На ней присутствовали представители властей региона, в том числе, и губернатор Александр Богомаз.

- Один из основных тезисов Послания, как сказал Владимир Владимирович, это то, Россия делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами, но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий, - сказал брянский губернатор. - Абсолютно согласен с тем, что мы не воюем с народом Украины, нашими соседями, мы защищаем родную землю, наших детей.

Александр Богомаз отметил, что в Брянской области, как и по всей стране, по поручению президента будет создано отделение государственного фонда. Его сотрудники будут оказывать персональную помощь семьям погибших военнослужащих в СВО.

- Самое главное, у нашей страны - и это отлично видно на примере Брянской области - есть все резервы, чтобы обеспечить безопасность и уверенное развитие экономики, несмотря на все попытки наших недругов доказать обратное, - заключил губернатор.