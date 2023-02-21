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НовостиОбщество21 февраля 2023 14:07

Брянский губернатор Александр Богомаз прокомментировал послание президента России

В Брянской области, как и по всей стране, будет создано отделение государственного фонда
Марина АНТОНОВА

Брянский губернатор Александр Богомаз прокомментировал послание президента России Федеральному Собранию. Торжественная церемония оглашения послания состоялась 21 февраля. На ней присутствовали представители властей региона, в том числе, и губернатор Александр Богомаз.

- Один из основных тезисов Послания, как сказал Владимир Владимирович, это то, Россия делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами, но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий, - сказал брянский губернатор. - Абсолютно согласен с тем, что мы не воюем с народом Украины, нашими соседями, мы защищаем родную землю, наших детей.

Александр Богомаз отметил, что в Брянской области, как и по всей стране, по поручению президента будет создано отделение государственного фонда. Его сотрудники будут оказывать персональную помощь семьям погибших военнослужащих в СВО.

- Самое главное, у нашей страны - и это отлично видно на примере Брянской области - есть все резервы, чтобы обеспечить безопасность и уверенное развитие экономики, несмотря на все попытки наших недругов доказать обратное, - заключил губернатор.