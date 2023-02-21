В Брянской области службу занятости объединят с департаментом семьи, социальной и демографической политики. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз 16 февраля 2023 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Новый департамент будет называться "департамент осциальной политики и занятости населения Брянской области". Реорганизация должна произойти до 1 июля 2023 года.

Учреждения должны провести инвентаризацию имущества, организационно-штатные мероприятия, привести свои правовые акты в соответствие с указом.