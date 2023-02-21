В Брянске на 11 лет колонии осудили двух криминальных авторитетов

В Брянске на 11 лет колонии строгого режима осудили двух криминальных авторитетов. Приговор вынесли в Брянском областном суде во вторник, 21 февраля, на основании обвинительного вердикта присяжных, сообщают в пресс-службе объедененной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

В суде установили, что одному из обвиняемых был присвоен криминальный статус, который предоставлял широкие организационно-распорядительные, нормативно-регулирующие и дисциплинарные функции в уголовно-преступной среде. Тот, в свою очередь, присвоил криминальный статус второму обвиняемому.

- Оба фигуранта дела занимались внедрением преступной идеологии, распространяли преступные обычаи и традиции, занимались сбором денег с предпринимателей и иных лиц, вмешивались в работу исправительных учреждений, - говорят в пресс-службе суда. - Полученные преступным путем денежные средства они тратили на обеспечение деятельности преступной иерархии, а также распоряжались ими по своему усмотрению.

Кстати, статью "Занятие высшего положения в преступной иерархии" ввели только в 2019 году. Наказание предусматривает от 8 до 15 лет колонии. В Брянском областном суде это уже второе дело, которое рассматривают по ней.