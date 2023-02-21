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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:38

В Брянске начали сносить здание бывшей котельной на улице Молодой Гвардии

На свободный доступ в него жаловались жители
Марина АНТОНОВА

В Бежицком районе Брянска начали сносить здание бывшей котельной на улице Молодой Гвардии. На свободный доступ в него жаловались местные жители. Прокуратура провела проверку.

- Здание бывшей котельной, расположенной по улице Молодая Гвардия, имеет многочисленные разрушения, длительное время не используется по назначению, - говорят в пресс-службе ведомства. - При этом свободный доступ в здание не ограничен, ограждение территории также отсутствует. При этом здание находится в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия.