В Брянске начали сносить здание бывшей котельной на улице Молодой Гвардии

В Бежицком районе Брянска начали сносить здание бывшей котельной на улице Молодой Гвардии. На свободный доступ в него жаловались местные жители. Прокуратура провела проверку.

- Здание бывшей котельной, расположенной по улице Молодая Гвардия, имеет многочисленные разрушения, длительное время не используется по назначению, - говорят в пресс-службе ведомства. - При этом свободный доступ в здание не ограничен, ограждение территории также отсутствует. При этом здание находится в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия.