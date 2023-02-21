В Брянске обвиняемый по административному делу предоставил суду поддельную справку

В Брянске обвиняемый по административному делу предоставил в суд поддельную справку. Следователи завели уголовное дело по факту фальсификации доказательств, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Административное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения" рассматривали в мировом суде Брянского района. По версии следствия, житель Брянска предоставил медицинское заключение о том, что в его организме отсутствовали наркотические средства, психотропные вещества и их метаболиты. Этим он хотел доказать свою невиновность.

Но судья засомневался в подлинности справки.

- Прокуратура района провела проверку, в ходе которой выявлен факт фальсификации данного доказательства, - говорят следователи.