В Брянской области водителя фуры будут судить за смерть трех человек в ДТП. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Смертельная авария произошла 15 декабря прошлого года около 15.30 в Новозыбковском районе. По версии следствия, 32-летний водитель грузовика "Вольво" с полуприцепом не учел дорожные и метеоуслови. Автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковушками - "Опель Вектра" и "Рено Дастер". Три человека в "Рено", 44-летний водитель, 46-летний и 64-летний пассажиры, скончались на месте аварии.

- Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - говорят в полиции.