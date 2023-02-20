В Брянске в этом году на капитальный ремонт дорог потратят 1,13 млрд рублей

В Брянске в этом году на капитальный ремонт дорог потратят 1,13 миллиарда рублей. В планах - провести работы на 26 улицах. При этом семь дорог являются переходящими с прошлого года.

Самый большой ремонт предстоит сделать на улице Почтовой, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Протяженность участка - 2,95 километра, площадь асфальтового покрытия - 36 600 квадратных метров. Почтовую будет ремонтировать АО "Брянскавтодор". Здесь установят новое освещение, обустроят тротуары.

На улице Речной в рамках капремонта обустроят водоотведение. Это предусмотрели проектно-сметной документацией. Ливневка позволит увеличить срок службы дорожного покрытия.