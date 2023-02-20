В Брянске в нормативное состояние привели 60% центральных улиц

В Брянске в нормативное сотсояние привели 60% центральных улиц. Об этом рассказал председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Владимир Тюканько. Это позволяет включить в капитальный ремонт дорог улицы третьей и четвертой категории.

- Для формирования перечня дорог, подлежащих ремонту, в первую очередь, учитываются судебные решения, - говорит чиновник. - Далее - частота обращений граждан, собственный мониторинг состояния улиц и обращения ГИБДД.

В этом году работы, например, пройдут на улицах Дятьковской, Одесской, Воровского.