Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянске пьяный водитель устроил ДТП на улице Калинина. Автоавария случилась около восьми часов вечера в воскресенье, 19 февраля, в районе поворота на бизнес-центр.

34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал со стороны улицы Фокина. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной "Фольксваген Тигуан". За рулем иномарки была 47-летняя женщина.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщают в УГИБДД по Брянской области. У водителя отечественной легковушки по результатам освидетельствования установили состояние алкогольного опьянения.

В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение автомобилисту грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к пьянству за рулем. При повторном нарушении предусмотрена уже уголовная ответственность.