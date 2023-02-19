В Брянске осудили члена преступной банды мошенников

В Брянске осудили члена преступной группы мошенников. Они звонили пенсионерам, сообщали о якобы попавшем в ДТП родственнике. У родных требовали деньги на лечение "пострадавшего" и для передачи полицейским.

Подсудимый приходил к пенсионерам в качестве курьера и забирал деньги. Часть он оставлял себе, другую переводил соучастникам.

- Виновному окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев, - говорят в объединенной пресс-службе судов Брянской области. - Приговор пока не вступил в законную силу.