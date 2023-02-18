В Брянске в "Лыжне России" участвовали больше шести тысяч человек

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в субботу, 18 февраля, прошла всероссийская массовая гонка "Лыжня России". Соревнования состоялись на базе школы по лыжным гонкам в 10-м микрорайоне. На них зарегистрировались больше шести тысяч человек от 6 до 70 лет.

Самыми юными участниками соревнований стали трехлетняя Ксения Кучурина из Новых Дарковичей и четырехлетний Гордей Прощенко из Брянска, самыми опытными – Ольга Моськина из Карачева, которой 71 год, и 84-летний Василий Зуйков из Брянска.

Лыжники были распределены на 12 возрастных групп. Они пробежали дистанции от 1,2 до 10 километров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Брянской области лыжами занимаются 3,5 тысячи спортсменов. В этом году в Брянске построят лыжный стадион, где можно будет проводить соревнования любого уровня, пообещал губернатор.