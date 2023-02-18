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НовостиОбщество18 февраля 2023 9:29

Брянских водителей предупредили об ухудшении погоды

В Госавтоинспекции просят воздержаться по возможности от поездок на личных автомобилях
Марина АНТОНОВА

Брянских водителей предупредили об ухудшении погоды 18 февраля.

- В ближайшие дни на территории Брянской области ожидается ухудшение метеорологической обстановки, - говорят в областного Госавтоинспекции. - Возможно выпадение осадков в виде снега, местами - сильно.

В ГИБДД по возможности просят отказаться от поездок на личном транспорте. В другом случае автомобилистам следует соблюдать скорость и интервал. Во время движения очищать стекла для достаточного обзора. Учитывать, что не на всех машинах стоит шипованная резина. Тормозной путь в этом случае в полтора раза длиннее.

Автомобилистам следует притормаживать при виде пешеходов. В непогоду они обычно спешат и не слишком внимательны. Во время сильного снегопада лучше не отпускать на улицу детей одних. И стоит научить их правилам безопасного поведения на дорогах.