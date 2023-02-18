В Брянске на участках городских улиц снизят скорость для автомобилей до 40 км/ч

В Брянске на некоторых участках городских улиц снизят скорость движения автомобилей до 40 км/ч. Это касается улиц с двумя полосами и больше в одном направлении, где есть пешеходные переходы, в том числе и регулируемые. На магистралях установят дополнительные дорожные знаки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На этих дорогах светофоры теперь работают круглосуточно. А после семи часов вечера пешеходам нужно меньше ждать переключения зеленого сигнала. Эту фазу скорректировали.

По словам чиновников, все это поможет снизить аварийность на дорогах города. Среди других способов - обновить инфраструктуру дороги во время капитального ремонта.

- В рамках капремонта по программе "Безопасные и качественные дороги" в Брянске было установлено 32 светофорных объекта, обустроено 37 искусственных неровностей, появилось более 1,1 км пешеходных ограждений, установлено и заменено 1 410 дорожных знаков, нанесено 34,5 км осевых линий разметки, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Новые улицы осветил 1 121 светодиодный фонарь.