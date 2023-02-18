В Брянске открылся первый Кубок области по фигурному катанию

Фото: Александр Богомаз.

В Брянске в пятницу, 17 февраля, в ледовом дворце на Новостройке открылся первый Кубок области по фигурному катанию. На соревнования приехали команды из Орловской, Смоленской, Курской, Белгородской областей, а также судьи из Санкт-Петербурга, Твери и Владимира, написал губернатор Александр Богомаз в соцсетях. В турнире участвуют 150 фигуристов от 6 до 18 лет.

В Брянской области 510 детей занимаются в пяти школах фигурного катания. На первом Кубке области присутствуют не только школы Брянска, но и Стародуба, Климова, Новозыбкова и Клинцов.

- Если два-три года назад у нас не было достаточного количества участников в каждом разряде, то сегодня уже появились спортсмены со спортивными разрядами 24 фигуриста с разрядами кандидатов в мастера спорта! - написал глава региона. -Я думаю, в ближайшем будущем список школ фигурного катания пополнится новыми - из муниципальных районов, где построены ледовые дворцы и созданы условия для подготовки спортсменов.

За последние семь лет, по словам губернатора, в регионе построено 12 ледовых дворцов, в которых занимаются фигуристы и хоккеисты.