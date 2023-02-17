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НовостиОбщество17 февраля 2023 17:12

Брянская испытательная лаборатория «ФГБУ «ВНИИЗЖ» приняла участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики

Кира ФИЛИППОВА
Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

16 февраля 2023 года по инициативе Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям состоялись очередные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики.

В мероприятии в режиме ВКС приняли участие представители органов муниципальной власти Брянской, Смоленской и Калужской областей, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, а также специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Обсуждались требования действующего законодательства в сфере экспорта зерна и подкарантинной продукции, обращения пестицидов и ядохимикатов. Отдельным вопросом был выделен вступающий в силу Федеральный закон о побочных продуктах животноводства.

Публичные обсуждения прошли в форме дискуссии и по мнению присутствующих подобный формат взаимодействия является важным инструментом в вопросах профилактики нарушений и снижения ущерба охраняемых законодательством объектов надзорного органа.