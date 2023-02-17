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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 17:10

В Брянске водитель автобуса умер за рулем

Причиной смерти мужчины стало общее заболевание
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске водитель автобуса умер за рулем. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной инспекции труда в Брянской области.

Мужчина скончался во время рейса по городским маршрутам из-за резкого ухудшения здоровья.

По расследованию несчастного случая создали комиссию, в составе корой был представитель Государственной инспекции труда в Брянской области. Установили обстоятельства и причины происшествия.

- В связи с тем, что причиной смерти работника явилось общее заболевание, несчастный случай был квалифицирован как не связанный с производством, - говорят в пресс-службе Государственной инспекции труда в Брянской области.